Toprak Razgatlioglu protagonista anche della domenica con le vittorie in Superpole Race e Gara 2

pieno di emozioni e spettacolo, che conquista il cuore degli appassionati e dimostra come la passione per le due ruote continui a crescere in Italia. Toprak Razgatlioglu si conferma protagonista indiscusso, regalando momenti indimenticabili anche nella domenica, consolidando la tappa di Misano come uno degli eventi piĂą amati del calendario WorldSBK.

Oltre 76.000 spettatori hanno assistito, nel weekend, all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk: 13.953 venerdì, 26.852 sabato e 35.258 nella giornata di oggi, per un totale di 76.063 che sancisce ancora una volta il successo della tappa misanese. Un risultato reso possibile da un campionato sempre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Toprak Razgatlioglu protagonista anche della domenica con le vittorie in Superpole Race e Gara 2

In questa notizia si parla di: toprak - razgatlioglu - protagonista - domenica

Superbike, Toprak Razgatlioglu svetta nella FP1 in Cechia. Bulega vittima di una brutta caduta - Nella prima sessione di prove libere del quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike a Most, Toprak Razgatlioglu ha dominato, mentre Nicolò Bulega ha subito una brutta caduta.

Toprak Razgatlioglu passa in MotoGP nel 2026: il campione Superbike ufficializzato dal team Pramac La MotoGP nel 2026 accoglierà un nuovo protagonista di peso: Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco, due volte campione del mondo Superbike, è stato ufficiali Vai su Facebook

Toprak Razgatlioglu protagonista anche della domenica con le vittorie in Superpole Race e Gara 2; Toprak Razgatlioglu protagonista anche della domenica con le vittorie in Superpole Race e Gara 2; Toprak Razgatlioglu passa in MotoGP nel 2026: il campione Superbike ufficializzato dal team Pramac.

Toprak Razgatlioglu protagonista anche della domenica con le vittorie in Superpole Race e Gara 2 - Superati i 76mila spettatori nel corso del week end della Superbike, l’Assessora regionale al Turismo e Sport Frisoni: “Il pubblico premia il format: numeri in ulteriore crescita” ... Riporta riminitoday.it