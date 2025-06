Topalovic Inter esordio con la nazionale slovena under 21 | in campo contro l’Inghilterra

Topalovic Inter, il promettente centrocampista nerazzurro, ha vissuto un momento di grande emozione debuttando con la nazionale slovena under 21 contro l’Inghilterra. Una giornata memorabile che segna un nuovo importante capitolo nella sua giovane carriera, confermando il suo talento e la sua crescita nel panorama internazionale. Questo giovane gioiello, già protagonista nelle giovanili dell’Inter, sta dimostrando di essere destinato a grandi traguardi nel calcio europeo.

Topalovic Inter, il centrocampista nerazzurro ha debuttato durante la seconda gara dell’Europeo U21 contro l’Inghilterra: i dettagli. Una giornata importante e memorabile per Luka Topalovic, talento emergente del calcio sloveno e gioiellino delle giovanili nerazzurre. Questo giovane centrocampista, che ha dimostrato il suo valore indiscutibile contribuendo alla vittoria del campionato con la squadra Primavera dell’Inter, ha recentemente raggiunto un’importante pietra miliare nella sua carriera calcistica. Infatti, ha avuto l’opportunità di esordire con la nazionale slovena Under 21 durante una gara cruciale contro l’Inghilterra, che rappresentava la seconda partita del campionato Europeo di categoria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Topalovic Inter, esordio con la nazionale slovena under 21: in campo contro l’Inghilterra

In questa notizia si parla di: topalovic - inter - inghilterra - esordio

Como-Inter LIVE 0-2: entra Iovine per il saluto al Sinigaglia, debutta Topalovic - Allo Stadio Sinigaglia, nel debutto di Topalovic, il Como affronta l'Inter nella 38ª giornata di Serie A.

Inter, esordio con la Slovenia U21 per Topalovic: in campo contro l’Inghilterra; Europeo U-21, esordio per l'interista Topalovic: manciata di minuti nello 0-0 tra Slovenia e Inghilterra; Como-Inter, l'esordio di Luka Topalovic.

Europeo U-21, esordio per l'interista Topalovic: manciata di minuti nello 0-0 tra Slovenia e Inghilterra - Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 di proprietà dell'Inter, ha fatto il suo esordio all'Europeo Under 21 subentrando all'87esimo della partita pareggiata dalla sua Slovenia contro la più quota ... Riporta msn.com