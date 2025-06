Tony Effe | Sto girando un cinepanettone con De Sica Non ho mai lavorato tanto in vita mia

Il 2025 si prospetta come l’anno di grande svolta per Tony Effe: tra un cinepanettone con De Sica, il palco di Sanremo, la pubblicazione di un’autobiografia e una nuova vita in arrivo, il suo talento si sta trasformando in un vero e proprio trionfo. Un anno ricco di emozioni e sfide che lo consacreranno come protagonista di un’epoca.

Dal palco di Sanremo al set di un film che uscirà a Natale, passando per un libro autobiografico e una figlia in arrivo: il 2025 è l'anno di Tony Effe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tony Effe: «Sto girando un cinepanettone con De Sica. Non ho mai lavorato tanto in vita mia»

In questa notizia si parla di: tony - effe - girando - cinepanettone

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo - Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Tony Effe: «Sto girando un cinepanettone con De Sica. Non ho mai lavorato tanto in vita mia»; Tony Effe: “Sto girando un cinepanettone con De Sica. Non ho mai lavorato tanto in vita mia”; Tony Effe e la battuta sulla figlia con Giulia De Lellis: Appena nasce entro in carcere, poi svela come investe i suoi soldi.

Tony Effe: «Sto girando un cinepanettone con De Sica. Non ho mai lavorato tanto in vita mia» - Dal palco di Sanremo al set di un film che uscirà a Natale, passando per un libro autobiografico e una figlia in arrivo: il 2025 è l'anno di Tony Effe ... Riporta vanityfair.it