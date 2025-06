Tony Effe punge Carlo Conti e rivela | A Sanremo non c’è modo di vincere

Le parole di Tony Effe a Sanremo stanno facendo scalpore: un colpo di scena che scuote il mondo della musica e dello spettacolo. La sua partecipazione, apparentemente deludente, nasconde un messaggio più profondo e polemico, rivolto indirettamente anche a Carlo Conti e a Mediaset. Cosa si cela dietro queste dichiarazioni? Scopriamo insieme la verità nascosta dietro le sue parole e il futuro che potrebbe riservarci.

Sono destinate a far discutere le parole pronunciate da Tony Effe in merito al Festival di Sanremo. Sappiamo che la sua partecipazione all’Ariston non ha dato gli effetti sperati. Puntata al pubblico di massa ma non ha fatto breccia, tradendo in parte al tempo stesso i suoi fedelissimi. E ora? Un occhiolino rivolto a Mediaset, in maniera tutt’altro che velata, e una stoccata a Carlo Conti. Tony Effe, la verità su Sanremo. Non si ferma Tony Effe che, per quanto stia subendo come tutti la fase di calo delle vendite dei biglietti nell’epoca post Covid, sta gettando le basi per il suo percorso futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it