Tony Effe e la battuta sulla figlia con Giulia De Lellis | Appena nasce entro in carcere poi svela come investe i suoi soldi

Tony Effe, tra battute sulla figlia con Giulia De Lellis e rivelazioni sul suo investimento finanziario, si apre in un’intervista sincera. Ammette che l’amore e la famiglia sono il suo vero patrimonio e anticipa il suo ritorno sul grande schermo nel cinepanettone "Delitto sulle nevi" con Christian De Sica, dichiarando: “Non ho mai lavorato così tanto”. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorpresa emozionante.

Tony Effe si racconta in una lunga intervista e ammette: "L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo". Sarà nel cast del cinepanettore "Delitto sulle nevi" con Christian De Sica: “Non ho mai lavorato tanto in vita mia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo - Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Tony Effe e la battuta sulla figlia con Giulia De Lellis: "Appena nasce entro in carcere", poi svela come gestisce i suoi soldi - Tony Effe si racconta in una lunga intervista e ammette: "L'amore e la famiglia sono le uniche cose che amo".