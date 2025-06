Tonali Juve | il Newcastle continua a fare muro spunta ora un’alternativa di lusso al centrocampista della Nazionale Il nome individuato

Il vivace mercato della Juventus si infiamma con il Newcastle che resiste alle avanzate bianconere su Sandro Tonali. Ma ora, spunta un nome di lusso come alternativa al centrocampista della Nazionale, pronto a stupire i tifosi e rivoluzionare le strategie di mercato. La corsa si fa sempre più avvincente: chi sarà il prossimo protagonista di questa sfida di mercato?

Tonali Juve: il Newcastle continua a fare muro, spunta ora un'alternativa di lusso al centrocampista della Nazionale. L'ultimo nome individuato. Il calciomercato Juve continua a marcare stretto Sandro Tonali, centrocampista di proprietà del Newcastle ormai da tempo stabilmente nei radar dei bianconeri che cercano un rinforzo di spessore per il reparto. Tuttavia come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il club inglese continua a fare muro. Ecco che dunque è spuntata un'alternativa di lusso: si tratta di Ederson dell' Atalanta, già accostato più volte alla Vecchia Signora.