Tombini e la vita dopo il sisma | Il mio hotel rinato dalle macerie

Dopo il devastante sisma, la storia di Gianfranco Tombini diventa un simbolo di rinascita e speranza. L’imprenditore di Ussita, che ha visto il suo hotel rinascere dalle macerie, ci ricorda che anche nelle circostanze più difficili, la determinazione e il coraggio aprono nuove strade. La sua testimonianza al Eurosuole Forum è un tributo alla resilienza e alla forza di una comunità che non si arrende mai.

L’imprenditore Gianfranco Tombini (nella foto) di Ussita è intervenuto all’Eurosuole Forum di Civitanova dove si è tenuta la presentazione della candidatura di Francesco Acquaroli a presidente di Regione. In questa occasione l’84enne Tombini ha ringraziato il presidente e il Commissario alla ricostruzione Guido Castelli per quanto fatto. Davanti alla platea ha ricordato il dramma del terremoto quando ha visto annientare i sacrifici di una vita. "Nel 1971 – ha ricordato – ho costruito a Frontignano di Ussita l’Hotel Felycita e gli ho dato il nome di mia figlia. Ha ricordato alla platea la lotta per ricostruire la struttura dopo il sisma e la difficoltà rappresentata dall’anticipo dell’Iva che avrebbe dovuto versare per gli anni dopo il terremoto sebbene la struttura fosse chiusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it