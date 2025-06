Tolentino uccisa in strada dal marito davanti agli occhi dei passanti

Una tragedia scuote Tolentino: una donna di 45 anni, originaria dell'Albania, è stata brutalmente uccisa in strada dal suo ex marito sotto gli occhi increduli dei passanti. La scena, avvenuta nel cuore della città, ha sconvolto la comunità e sollevato ancora una volta il dramma dei femminicidi. In un momento così difficile, è fondamentale riflettere sull'importanza di contrastare la violenza di genere e promuovere una cultura di rispetto e sicurezza.

Una donna è stata uccisa in strada a Tolentino ieri sera, sabato 14 giugno. Sul posto i carabinieri della squadra operativa di Macerata. La vittima sarebbe una 45enne di originale albanese. Il femminicidio di stasera è avvenuto in una zona centrale, non lontano dalla piazza, sotto la statua dedicata a Madre Teresa di Calcutta. La donna, di origine albanese, è stata uccisa dall’ex marito dopo una violenta aggressione alle 20.10. Molti passanti hanno assistito alla scena. L’ex marito, dopo l’aggressione, è stato trovato poco distante dal luogo del delitto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tolentino e del comando provinciale di Macerata, assieme ai sanitari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tolentino, uccisa in strada dal marito davanti agli occhi dei passanti

In questa notizia si parla di: uccisa - marito - tolentino - strada

Il marito di Chamila, la barista uccisa da Emanuele De Maria: “Vorrei solo dirle che l’amo. Un relazione con lui? Non me ne sono accorto” - Milano – "La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario.

Accoltellata e uccisa in strada davanti ai passanti. Femminicidio a Tolentino nel Maceratese. E' stato l'ex marito. Dopo l'omicidio l'uomo si è seduto su una panchina e non ha opposto resistenza quando sono arrivati i carabinieri #ANSA Vai su Facebook

Orrore a Tolentino: una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate in strada dall'ex marito davanti a decine di passanti. Arrestato l’aggressore. #Tolentino #femminicidio #omicidio #cronaca Vai su X

Uccisa dall'ex marito in strada davanti ai passanti; Femminicidio a Tolentino, donna accoltellata e uccisa in centro città: è stato l'ex marito; Tolentino, donna uccisa in strada davanti ai passanti: fermato l'ex marito che ha detto: «Ho fatto quello che dovevo».

Agguato davanti ai passanti. Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Subito fermato l’ex marito

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Lascia due ragazzi di 20 e 23 anni, per i quali l’Ast ha attivato un servizio di sostegno psicologico.