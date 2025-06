Tolentino uccide l’ex moglie in strada davanti ai passanti | Ho fatto quello che dovevo

Una scena drammatica si è consumata a Tolentino, dove Nikollaq Hudhra ha ucciso l’ex moglie Gentiana davanti agli occhi increduli dei passanti. Una tragica escalation di violenza che scuote la comunità e solleva molte domande sulla gestione della furia e delle relazioni finite male. Ho fatto quello che dovevo, ma quanto può durare questa spirale di dolore e rabbia? La vicenda solleva un’esigenza urgente di riflessione e intervento.

Nikollaq Hudhra, bracciante albanese di 55 anni residente in provincia di Perugia, ha ucciso a coltellate a Tolentino (Macerata) l’ex moglie Gentiana, 45enne connazionale. L’aggressione è avvenuta in strada, davanti ad alcuni passanti: l’uomo ha raggiunto la donna – che stava andando a lavorare come badante – vicino a un parco pubblico, guidando un monopattino. Dopo un breve diverbio i fendenti fatali: Hudhra ha tirato fuori un coltello e ha colpita ripetutamente l’ex moglie al collo e alle spalle, prendendola poi ripetutamente a calci una volta finita a terra. Dopo averla uccisa, l’omicida si è seduto su una panchina, aspettando le forze dell’ordine: «Resto qui: ho fatto tutto quello che dovevo fare». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tolentino, uccide l’ex moglie in strada davanti ai passanti: «Ho fatto quello che dovevo»

In questa notizia si parla di: moglie - tolentino - strada - davanti

Tolentino (Macerata), accoltella e uccide l’ex moglie davanti ai passanti: arrestato - Una tragedia sconvolge Tolentino, Macerata: una donna di 45 anni è stata brutalmente uccisa davanti agli occhi di passanti increduli.

#Femminicidio a Tolentino (Macerata). Un 55enne originario dell'Albania ha accoltellato la ex moglie in strada, davanti a decine di passanti. Poi, dopo essersi accanito sulla vittima oramai priva di vita anche con calci, si è seduto su una panchina per guardar Vai su Facebook

Uccisa dall'ex marito in strada davanti ai passanti. Femminicidio a Tolentino nel Maceratese. Il 55enne trovato seduto a guardare il cadavere dell'ex moglie #ANSA Vai su X

Uccide l'ex moglie in strada davanti ai passanti a Tolentino. L'uomo: Ho fatto quello che dovevo; Femminicidio a Tolentino: donna uccisa a coltellate in strada. Fermato l'ex marito; Uccisa dall'ex marito in strada davanti ai passanti, l'uomo trovato seduto a guardare il cadavere.

Uccide l'ex moglie in strada davanti ai passanti a Tolentino. L'uomo: "Ho fatto quello che dovevo" - Ha raggiunto la moglie in una strada del centro di Tolentino vicino a un parco pubblico, guidando un monopattino: la donna stava parlando al telefono con un’amica e in procinto di andare al lavo ... Da msn.com