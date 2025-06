Tolentino tragedia in centro | donna uccisa dall’ex marito davanti ai passanti

Una serata di ordinaria tranquillità si è trasformata in un incubo a Tolentino, quando una donna di 45 anni è stata barbaramente uccisa dall'ex marito davanti agli occhi sconcertati dei passanti. La tragedia, avvenuta sotto la statua di Madre Teresa, ha sconvolto l'intera comunità del Maceratese, portando alla luce ancora una volta il dramma del femminicidio.

Femminicidio sconvolge la comunità del Maceratese. Ieri sera, sabato 14 giugno, una terribile tragedia ha scosso Tolentino, tranquilla cittadina dell'entroterra maceratese. Una donna di 45 anni, di origine albanese, è stata brutalmente uccisa in strada dall'ex marito, sotto gli occhi increduli di numerosi passanti. L'omicidio sotto la statua di Madre Teresa. L'aggressione mortale è avvenuta alle 20,10 in una zona centrale della città, proprio nei pressi della statua dedicata a Madre Teresa di Calcutta. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe attaccato la donna in modo violento, uccidendola sul posto.

Accoltella l'ex moglie, la prende a calci poi si siede sulla panchina: «Non me ne vado, ho fatto quello che dovevo»

Da corriereadriatico.it: È morta così Gentiana Hudhra, una donna albanese di 45 anni, madre di due figli, che lavorava ...