Tolentino sotto choc per il femminicidio di Gentiana Hudrha | uccisa dall’ex marito Arben Hudhra

Tolentino, piccolo centro vicino a Macerata, è sconvolta dall'ennesimo femminicidio. Gentiana Hudrha, 45enne di origine albanese e madre di due figli adulti, è stata accoltellata a morte nel tardo pomeriggio di sabato in viale Benadduci, nel cuore della città. L'aggressione è avvenuta in una zona molto frequentata, sotto gli occhi dei passanti, che hanno sentito le urla ma non sono riusciti a fermare l'assalitore. Il presunto autore del delitto è l'ex marito 55enne, Arben Hudhra, che è rimasto sul posto dopo l'omicidio ed è stato trovato dai carabinieri seduto su una panchina, apparentemente in stato di stordimento.