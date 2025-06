Tolentino Gentiana uccisa dall' ex marito in strada | coltellate calci frase choc

Una tranquilla giornata a Tolentino si è trasformata in tragedia: un gesto di inaudita violenza ha spezzato la vita di Gentiana, uccisa dall’ex marito in un attimo di follia. Nikollaq Hudhra, 55enne albanese, ha aggredito la donna con coltellate e calci in una scena sconvolgente, lasciando la comunità sotto shock. È un dramma che scuote ancora di più il nostro senso di sicurezza e ci fa chiedere: cosa può scatenare tanta furia?

Ha ucciso l'ex moglie Gentiana "con estrema violenza". Sono sconcertanti i dettagli sull'omicidio di Tolentino: il 55enne Nikollaq Hudhra, bracciante albanese residente in provincia di Perugia, ha raggiunto la 45enne in una strada del centro del paese marchigiano vicino a un parco pubblico, guidando un monopattino. La donna stava parlando al telefono con un'amica e in procinto di andare al lavoro a casa di un'anziana che assisteva come badante. I due hanno iniziato a litigare, quindi l'uomo ha tirato fuori un coltello e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle spalle con grande forza. Non contento, una volta a terra, l'ha presa ripetutamente a calci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tolentino, Gentiana uccisa dall'ex marito in strada: coltellate, calci, frase choc

In questa notizia si parla di: tolentino - gentiana - strada - uccisa

Femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino, fermato l'ex marito: osservava il cadavere da una panchina - Il tragico femminicidio di Gentiana Hudhra a Tolentino scuote la comunità: l'ex marito, arrestato dopo aver ucciso la donna a coltellate, osservava il cadavere da una panchina.

#Femminicidio a Tolentino (Macerata). Gentiana Hudra, 45enne badante albanese, madre di due figli, è stata uccisa a coltellate in strada dall'ex marito, davanti a decine di passanti. L'uomo, arrestato dai carabinieri, in passato sarebbe stato sottoposto a cure - X Vai su X

Tragedia nel centro di Tolentino, in provincia di #Macerata. Gentiana Hudhra, 45 anni, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito di fronte a decine di passanti. La donna, madre di due figli di 20 e 23 anni, è stata aggredita mentre si recava al lavoro per il turno no Vai su Facebook

Femminicidio a Tolentino, la confessione del killer Nikollaq Hudhra: perché ha ucciso l'ex moglie Gentiana; Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”; Uccisa in strada dall'ex, a Tolentino lutto e festa rinviata.

Tolentino, uccisa a coltellate tra i passanti dall’ex marito: “L’ho fatto perché dovevo” - Una versione riferita acriticamente anche dall’avvocato che lo assiste, Lucia Testarmata, che già annuncia una possibile richiesta di perizia psichiatrica. Scrive repubblica.it