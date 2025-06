Tolentino femminicidio in pieno centro | uccisa dall’ex marito sotto gli occhi dei passanti

Una tragedia tremenda ha sconvolto il cuore di Tolentino: una donna di 45 anni è stata brutalmente uccisa dall’ex marito sotto gli occhi dei passanti, in un gesto di violenza inaudita. La scena ha lasciato tutti sgomenti e impotenti di fronte a questa estrema brutalità. Un dramma che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale combattere la violenza di genere. La speranza ora è che giustizia venga fatta e si faccia luce su questa terribile vicenda.

Una scena di estrema violenza si è consumata nella serata di sabato nel cuore di Tolentino, nelle Marche. Intorno alle 20 di ieri, in viale Benadduci, una donna di 45 anni, Gentiana Hudhra, è stata uccisa brutalmente a coltellate dall'ex marito, davanti a decine di passanti attoniti che non hanno potuto far nulla per fermare l'aggressione. L'uomo, un 55enne albanese come la vittima, ha infierito con violenza inaudita: secondo i primi riscontri, avrebbe accoltellato l'ex moglie ripetutamente fino a farla crollare sull'asfalto, per poi continuare a colpirla con calci anche quando era già a terra.