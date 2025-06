Tiziana Giardoni sul legame tra Stefano D’Orazio e Francesca Michelon | Voleva solo soldi

Il rapporto tra Stefano D’Orazio e Francesca Michelon, oggi riconosciuta come sua figlia legittima, ha attraversato un lungo e complesso percorso giudiziario. La vicenda, segnata da tensioni e controversie, è finalmente arrivata a una conclusione ufficiale grazie alla sentenza del Tribunale di Roma. Ora, nuove voci si alzano, come quella di Tiziana Giardoni, moglie di D’Orazio, pronta a difendere il suo punto di vista e a contestare la decisione in Corte d’Appello.

Francesca Michelon è oggi la figlia legittima di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso nel 2020. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma: a lungo c’è stata una vicenda giudiziale difficile, che però si è ormai conclusa. Nata dalla relazione con Oriana Bolletta, sposata con Diego Michelon, ora a parlare è Tiziana Giardoni, moglie di D’Orazio, che ha scelto di impugnare la sentenza alla Corte d’Appello di Roma dopo l’annullamento del testamento. Tiziana Giardoni parla del legame tra Stefano D’Orazio e Francesca Michelon. A stabilire che Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D’Orazio è stato il Tribunale di Roma con una sentenza di primo grado: oltre a questo, è stato previsto un risarcimento per la Michelon, così come la disposizione dell’eredità al 50% tra lei e la moglie di D’Orazio, Tiziana Giardoni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tiziana Giardoni sul legame tra Stefano D’Orazio e Francesca Michelon: “Voleva solo soldi”

«Stefano D'Orazio teneva a sua figlia Francesca Michelon, ma lei voleva soltanto i soldi»: Tiziana Giardoni non tollera il fango sul marito

Stefano D'Orazio, la moglie Tiziana Giardoni: «Teneva a sua figlia Francesca Michelon, ma lei voleva soltanto i soldi» - «Non è stato certamente Stefano a non voler accertare la paternità di Francesca Michelon, quanto piuttosto la madre della ragazza ad opporsi.