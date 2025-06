Ti violento come un bambino | 31enne minaccia e abusa il collega 17enne dopo averlo inseguito in bagno

Un episodio grave scuote l’ambiente lavorativo: un giovane di 17 anni ha denunciato un collega di 31, accusandolo di minacce e abusi. La vittima racconta di un inseguimento in bagno e di parole agghiaccianti che hanno creato un clima di paura e insicurezza. La denuncia mette in luce l’importanza di tutelare i più giovani e di intervenire prontamente contro ogni forma di abuso sul posto di lavoro.

Lo avrebbe minacciato con parole agghiaccianti, poi inseguito in bagno e costretto a subire abusi. È il racconto di un ragazzo di 17 anni che ha denunciato il suo collega, un uomo di 31 anni,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Ti violento come un bambino»: 31enne minaccia e abusa il collega 17enne dopo averlo inseguito in bagno

