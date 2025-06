Ti piace parlare di libri? Gruppo di lettura alla Biblioteca Benzi

Se ami immergerti in storie di avventure estive, scambiare opinioni e scoprire nuove letture, non puoi mancare al nostro gruppo di lettura alla Biblioteca Rosanna Benzi. Lunedì 16 giugno 2025 alle ore 16, vieni a condividere la tua passione e ad arricchire il tuo estate con suggestivi consigli letterari. Ti aspettiamo per un pomeriggio di entusiasmo, confronto e tanto divertimento tra libri di viaggio, relax e vacanze!

BLA BLA BOOK CLUB: Torna il gruppo di lettura della biblioteca! Sabato 14 Giugno alle ore 16:00! Come funziona? Ci incontriamo una volta al mese per discutere e confrontarci sui libri letti e condividere la nostra passione per la lettura! Chi partecipa Vai su Facebook

