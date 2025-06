Thuram e Lautaro Martinez da gestire | Chivu al Mondiale per Club ridisegna l’attacco – CdS

L'Inter si prepara a un debutto cruciale nel nuovo Mondiale per Club, ma l'assenza forzata di Mehdi Taremi, bloccato in Iran, ha messo sotto pressione le strategie offensive di Cristian Chivu. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ancora da valutare, il tecnico deve ridisegnare l’attacco, puntando su soluzioni brillanti e improvvisate per affrontare la fase a gironi. La sfida è aperta, e ogni decisione potrebbe fare la differenza.

L’ assenza forzata di Mehdi Taremi, rimasto bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele, ha aperto un vuoto pesante nell’attacco dell’Inter in vista del Mondiale per Club. Un imprevisto che complica il debutto nel nuovo format FIFA e costringe Cristian Chivu a reinventare subito le rotazioni offensive per affrontare la fase a gironi. DA GESTIRE – Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram ancora in condizioni fisiche precarie dopo gli impegni con le rispettive nazionali, le alternative per il tecnico rumeno sono limitate. Non a caso, nelle prime sedute a Los Angeles, Chivu ha dovuto fare i conti con una “coperta corta” in avanti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Thuram e Lautaro Martinez da gestire: Chivu al Mondiale per Club ridisegna l’attacco – CdS

