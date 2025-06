Theo Hernandez condanna il Milan | via libera Juve

Il futuro di Theo Hernandez al Milan rimane ancora incerto, mentre la Juventus si prepara a sfruttare la situazione. Il terzino francese, protagonista di un’ultima stagione sotto le aspettative, potrebbe aprire le porte a un nuovo capitolo in bianconero. Con la Juve pronta a puntare su un laterale di livello, il mercato si infiamma: la strategia delle squadre si muove in un clima di tensione e opportunità. La campagna acquisti entra nel vivo, e tutto può succedere.

