The Wall l’intramontabile L’omaggio ai Pink Floyd

Fuori dal tempo, nel senso migliore del termine: quattro facciate, durata di poco superiore all'ora e venti minuti e un'ambizione che lo ha reso leggendario. Venne pubblicato nel 1979 l'album 'The Wall' dei Pink Floyd e da subito si capì che era un'opera fatta per restare. Per riscoprirlo, in un eccitante mix fra musical, teatro e danza, l'appuntamento è questa sera alle alle 21.30 al Pala De André. Nato dalla rabbia e dalla frustrazione di Roger Waters, 'The Wall' è un inno ad abbattere il muro che separa l'individuo dal mondo, ponendo fine al delirio di alienazione e autoreferenzialità innescato dalle pressioni sociali.