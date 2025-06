The Nice Guys 2 | Tra Speranze e Ostacoli Shane Black Ci Racconta la Verità

Dopo quasi un decennio, “The Nice Guys 2” rimane un sogno nel cassetto, tra speranze e ostacoli irrisolti. Shane Black, maestro della commedia noir, ci svela le sfide nascoste dietro la realizzazione di un sequel tanto atteso con Russell Crowe e Ryan Gosling. Quali ostacoli frenano questa avventura? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti.

A quasi 10 anni dall'uscita, il regista e sceneggiatore svela perché un sequel del cult con Russell Crowe e Ryan Gosling è così difficile da realizzare, pur con idee pronte.

The Nice Guys 2: Tra Speranze e Ostacoli, Shane Black Ci Racconta la Verità.

