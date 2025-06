The Family anticipazioni dal 16 al 22 giugno 2025 | Ilyas pianifica la vendetta finale contro i Soykan

Prepariamoci a vivere un susseguirsi di emozioni forti con le anticipazioni di "The Family" dal 16 al 22 giugno 2025. Ilyas Koruzade, sconvolto dal suicidio di Serap, decide di vendicarsi in modo definitivo contro i Soykan, pianificando una resa dei conti drammatica. La tensione si farà palpabile, e il destino di Devin e del suo futuro potrebbe essere segnato da questa sanguinosa vendetta. Non perdetevi gli sviluppi di questa settimana ricca di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di The Family, il suicidio della figlia Serap spingerà Ilyas Koruzade a volersi vendicare in maniera definitiva di tutta la famiglia Soykan. Non a caso, il criminale progetterà di sterminare tutti i suoi rivali nel corso della cena di Capodanno. Tuttavia, a farne le maggiori spese sarà Devin, in attesa di un figlio dal marito Aslan. Maggiori info nelle anticipazioni che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 ed il sabato e la domenica alle 14.40. Ecco le anticipazioni. The Family: anticipazioni da lunedì 16 a domenica 22 giugno 2025.

