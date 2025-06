The Boys una star della serie svela la diagnosi di una malattia autoimmune

Una delle star più amata di The Boys, serie originale Amazon che avrà presto la sua ultima stagione, ha svelato di essere tornata a vivere dopo la diagnosi di questa malattia Erin Moriarty attrice di The Boys ed interprete di Starlight, ha rivelato che le è stato diagnosticato il morbo di Graves. La star di della serie originale Prime Video, ha condiviso giovedì su Instagram un aggiornamento sul suo stato di salute. Qui ha rivelato che, da quando ha ricevuto la diagnosi, non ha mai perso la speranza. La stessa attrice ha scritto sui social: "Un mese fa mi è stato diagnosticato il morbo di Graves. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Boys, una star della serie svela la diagnosi di una malattia autoimmune

