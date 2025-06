Tesla lieve restyling per le Model S e Model X | cresce l' autonomia e i prezzi

Tesla sorprende con un lieve restyling di Model S e Model X nel Nord America, puntando a migliorare autonomia e stile senza rivoluzioni profonde. La nuova Long Range raggiunge i 660 km, mentre i prezzi si fanno più impegnativi. Una scelta che riflette la volontà del colosso americano di consolidare la propria posizione di leadership nel segmento delle elettriche di lusso, offrendo performance ancora più competitive. È il momento di scoprire cosa riserva il futuro di Tesla.

Nel Nord America Tesla ha aperto gli ordini per i restyling delle Model S e Model X. Poche le novità di rilievo per la berlina sportiva e per il Suv. Autonomia da 660 km per la Long Range, ma sale anche il listino prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it