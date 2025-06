Terzo mandato verso l' intesa nel centrodestra

Il dibattito sul terzo mandato nel centrodestra accelera, trascinato dall’entusiasmo di Matteo Salvini. Ieri, a Milano, il leader della Lega ha ribadito con fermezza che la decisione spetta ai cittadini, e il countdown per le elezioni autunnali sta già iniziando. Un contesto che si muove rapido, e le possibili alleanze si consolidano in vista di un appuntamento cruciale. La sfida è lanciata: chi avrà il coraggio di fare il passo decisivo?

Il terzo mandato ha le gambe; e sta correndo. Matteo Salvini ieri, inaugurando a Milano una sede della Lega, è stato esplicito: «Da anni sosteniamo che devono essere i cittadini a scegliere se un governatore merita il terzo, il quarto, anche il sedicesimo mandato. Spero che arrivino tutti sulle nostre posizioni, ma bisogna fare in fretta perché le elezioni sono in autunno.». E di tempo non se ne è perso da quando una settimana fa, al termine di un esecutivo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, ha detto che «se arriva una proposta seria, siamo pronti a valutarlo», ufficializzando il cambio di posizione del partito, a lungo contrario al tris.

