Terzo mandato si accelera | ipotesi emendamento in Senato De Luca prepara già la lista

di trovare un equilibrio che consenta di accelerare il processo senza scatenare un conflitto istituzionale. La strategia potrebbe passare attraverso un emendamento in Senato, mentre De Luca si prepara a presentare la lista Gi224. In questo contesto, il tempo diventa un alleato prezioso o un nemico insidioso: ogni mossa deve essere calibrata con attenzione per evitare intoppi e garantire il risultato desiderato.

Ormai è chiaro: se la maggioranza vuole arrivare al terzo mandato per i governatori deve fare in fretta. Anche perché tra il 21 e, massimo, il 28 settembre si voterà nelle Marche. Ma i tempi parlamentari, è noto, non sono esattamente un'autostrada su cui correre. Una soluzione potrebbe essere quella di passare da un decreto legge, una mossa che il Quirinale non permetterebbe e che farebbe tornare le opposizioni sulle barricate. L'idea è quindi quella di passare per un emendamento, da inserire nel disegno di legge attualmente in Commissione Affari Costituzionali al Senato per aumentare di due il numero dei consiglieri nelle Regioni piccole e bloccare la diminuzione automatica dei consiglieri comunali nella città in via di spopolamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terzo mandato, si accelera: ipotesi emendamento in Senato. De Luca prepara già la lista

