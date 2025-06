Terzo mandato per i governatori | tensioni nella maggioranza si corre contro il tempo

Il dibattito sul terzo mandato per i governatori accende le tensioni nella maggioranza di governo, con scadenze sempre più pressing. La sfida è approvare rapidamente questa riforma prima del voto nelle Marche, tra il 21 e il 28 settembre, evitando ritardi nel cammino parlamentare. Tra decreto legge e emendamenti, le opzioni sono sul tavolo: il tempo stringe, e la posta in gioco è alta.

La maggioranza di governo si trova sotto pressione: se vuole approvare il terzo mandato per i presidenti di Regione, deve farlo in tempi strettissimi. Il voto nelle Marche, previsto tra il 21 e il 28 settembre, rappresenta una scadenza inderogabile. Ma i tempi parlamentari, notoriamente lenti, rischiano di rallentare l'iter. Decreto legge o emendamento: le opzioni sul tavolo. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca Una soluzione rapida potrebbe essere un decreto legge, ma il Quirinale non sembra disposto a concedere questa via, considerata troppo affrettata per una materia così delicata.

