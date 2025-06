terza vittoria di fila per la ferrari nella 24 ore di le mans

Con una vittoria che consacra la loro supremazia, la Ferrari si aggiudica per il terzo anno consecutivo la prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Mentre l'edizione 93 si è rivelata meno emozionante del previsto, il trionfo della scuderia di Maranello conferma ancora una volta il suo straordinario talento e determinazione. La sfida continua, e il futuro promette nuove emozioni e record da conquistare.

La 93a edizione della 24 Ore di Le Mans, così bella sulla carta con un plateau in Hypercars annunciato si  è infine rivelata abbastanza noiosa, scrive L'Equipe. Per il terzo anno consecutivo infatti a trionfare nella gara di durata più prestigiosa al mondo è una vettura della scuderia di Maranello, l'unica delle tre in griglia che non aveva ancora la corona della corsa del WEC sul circuito de La Sarthe, l'unica 499P non vestita dell'iconico rosso della casa del Cavallino Rampante, bensì quella gialla gestita esclusivamente dal team AF Corse.