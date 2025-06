Territori sotto i riflettori Gal Valle umbra e Sibillini Promozione e sviluppo

Scopri come il Gal Valle Umbra e Sibillini stia rivoluzionando la promozione dei territori, puntando su un approccio innovativo che valorizza le eccellenze locali. Con un percorso tracciato negli ultimi dieci anni, e in particolare durante il periodo 2014-2022, l’organizzazione dell’evento ‘Territori in Vetrina’ a Spoleto ha messo in luce il potenziale di queste terre. Un esempio di come la visione futura possa trasformare il presente: il viaggio continua.

PERUGIA - Un approccio innovativo e lungimirante rispetto alla promozione locale dei territori. Questo ha dimostrato il Gal Valle umbra e Sibillini che per raccontare l’attività sviluppata negli ultimi dieci anni e in particolare legata alla programmazione europea 2014-2022 ha organizzato alla Rocca Albornoz a Spoleto l’evento ‘Territori in vetrina’. Insieme a Pietro Bellini e David Fongoli, rispettivamente presidente e direttore del Gal Valle umbra e Sibillini, all’evento, coordinato dal giornalista Maurizio Pescari hanno partecipato l’europarlamentare Camilla Laureti, l’assessore regionale ad agricoltura e turismo Simona Meloni, il presidente del Gal Ternano Albano Agabiti e l’assessore al turismo Giovanni Maria Angelini Paroli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Territori sotto i riflettori. Gal Valle umbra e Sibillini. Promozione e sviluppo

In questa notizia si parla di: territori - valle - umbra - sibillini

GAL Valle Umbra e monti Sibillini, dieci anni di promozione Vai su Facebook

Territori sotto i riflettori. Gal Valle umbra e Sibillini. Promozione e sviluppo; Gal Valle umbra e Sibillini, dieci anni di promozione e sviluppo tra marketing territoriale e digitale; Territori in vetrina: Gal Valle Umbra e Sibillini raccontano attività di marketing territoriale.

Territori sotto i riflettori. Gal Valle umbra e Sibillini. Promozione e sviluppo

lanazione.it scrive: Le progettualità e le risorse messe in campo nella programmazione 2014-