Terremoto sei scosse ravvicinate | tanta paura in Italia

La notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 ha scosso l’Italia meridionale con sei terremoti ravvicinati, soprattutto nelle Isole Eolie e nel Mar Ionio meridionale. Un evento che ha generato paura ma, fortunatamente, senza danni né vittime. Questa sequenza sismica sottolinea ancora una volta la vulnerabilità del nostro territorio, spingendoci a riflettere sull’importanza della preparazione e della prevenzione. Leggi anche: ...

La notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 è stata segnata da una sequenza sismica che ha interessato l’Italia meridionale, colpendo principalmente le Isole Eolie e il Mar Ionio meridionale, entrambe aree ad alta sismicità situate in provincia di Messina. Nonostante la preoccupazione generata dalla frequenza e dalla magnitudo delle scosse, non si registrano danni a persone o cose, rassicurando i residenti e le autorità locali. Leggi anche: Leggi anche: La sequenza sismica nelle Eolie: cinque eventi in poche ore. Il primo terremoto si è verificato alle ore 00:52, con una magnitudo di 2.9 e una profondità di 12 km nei pressi delle Eolie. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Terremoto, sei scosse ravvicinate: tanta paura in Italia

In questa notizia si parla di: scosse - italia - terremoto - ravvicinate

Terremoto oggi in Italia 16 maggio 2025: tutte le ultime scosse | Tempo reale - Oggi, 16 maggio 2025, l'Italia è scossa da eventi sismici significativi. In questo articolo, offriamo aggiornamenti in tempo reale sulle ultime scosse, con dettagli su magnitudo, epicentro e zone colpite.

Dramma al Giro d'Italia: Marco Rossini muore davanti a tutti Vai su Facebook

Nuova scossa di terremoto a Napoli, allarme CO2; Tre scosse di terremoto ravvicinate: torna la paura nei Campi Flegrei; Terremoto oggi Campi Flegrei, 16 febbraio 2025: doppia scossa stanotte - Dati Ingv.

Terremoto, due scosse ravvicinate a Crotone: la prima di magnitudo 3, la seconda 3.4 - Due scosse di terremoto, a breve distanza l’una dall’altra, la prima di magnitudo 3 alle 16. Secondo blitzquotidiano.it