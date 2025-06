Terremoto quattro scosse in pochi minuti al largo delle Eolie

Quattro scosse in rapida sequenza scuotono le Eolie, riaccendendo l’allarme nel Messinese. La notte scorsa, l’INGV ha rilevato quattro terremoti al largo di Salina, con magnitudo crescente e profondità contenute. Le scosse, tutte ravvicinate nel tempo, hanno attirato l’attenzione della comunità e delle autorità locali, che monitorano attentamente la situazione per garantire sicurezza e preparazione. La terra continua a tremare, ma cosa ci riserva il futuro?

Trema ancora il Messinese. La notte scorsa l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alcuni terremoti al largo dell'isola di Salina. In pochi minuti sono state rilevate quattro scosse, la prima con magnitudo 2.9 a una profondità stimata in 12 chilometri.

Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei pochi minuti fa di Magnitudo 3.2 ad una profondità di 2 km. Segnalazioni dalla Solfatara, Bagnoli e Fuorigrotta Vai su Facebook

