Terremoto in Perù scossa di magnitudo 6.1 vicina a Callao Molte frane vicino a Lima

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso Callao, in Perù, provocando frane e momenti di paura tra i residenti. La terra ha tremato alle 11:35 ora locale, vicino alla città portuale, ma le autorità rassicurano: nessuna vittima è stata finora segnalata. La tragedia ha comunque messo in allerta l’intera regione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperà questa emergenza.

Lima, 15 giugno 2025 - Un forte terremoto, di magnitudo 6.1, è stato registrato nei pressi della città portuale di Callao, in Perù. La scossa ha provocato frane in diversi distretti della vicina Lima, ma non si segnalano vittime hanno annunciato le autorità. La scossa alle 11:35 ora locale (le 18.35 in Italia) a circa 30 km a sud-ovest di Callao, secondo il Centro Sismologico Nazionale. Latina TV ha trasmesso un video che mostra diverse frane in diversi comuni della regione di Lima. "Le scosse sono state più forti a Lima e Callao. Per ora, non abbiamo informazioni su danni o vittime", ha dichiarato il presidente dell'Istituto Geofisico del Perù, Hernando Tavera, al canale N. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicina a Callao. Molte frane vicino a Lima

