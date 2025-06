Terremoto a Callao vicino Lima in Perù scossa di magnitudo 6.1 | almeno un morto molti feriti e frane

Un sisma di magnitudo 6.1 ha scosso Callao, vicino a Lima, generando panico e danni diffusi in tutta la regione. Con almeno un morto e numerosi feriti, questa devastante scossa ha scosso le fondamenta della capitale peruviana, lasciando dietro di sé scene di distruzione e preoccupazione. La comunità si mobilita ora per affrontare l’emergenza e ricostruire dalle ceneri di questa terribile calamità.

Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 a Callao: un morto, cinque feriti e danni anche nella capitale Lima. Panico in diverse città. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terremoto a Callao vicino Lima in Perù, scossa di magnitudo 6.1: almeno un morto, molti feriti e frane

In questa notizia si parla di: terremoto - callao - lima - perù

Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicina a Callao. Molte frane vicino a Lima - Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso Callao, in Perù, provocando frane e momenti di paura tra i residenti.

Terremoto in Perù, scossa di magnitudo 6.1 vicina a Callao. Molte frane vicino a Lima: un morto e 5 feriti. Danni anche nella capitale; Terremoto di magnitudo 6.1 in Perù: il video del momento della scossa; Trema la terra in Perù, un terremoto di magnitudo prossima a 6 è stato registrato vicino Lima.