Terni l’omaggio ad Alvaro Leonardi | Lo storico aereo d’epoca Nieuport 11 simbolo del coraggio degli eroi dell’aria GALLERIA FOTOGRAFICA

Terni celebra con orgoglio l’eroismo di Alvaro Leonardi, il coraggioso pilota che ha scritto la storia dell’aviazione. La manifestazione “Ricordando Alvaro Leonardi”, inaugurata questa mattina alle 10 con il tradizionale taglio del nastro, rende omaggio allo storico aereo Niepoort 11 e ai valorosi aviatori che hanno rischiato tutto per il cielo. Un momento di memoria che rafforza il legame tra passato e presente, ricordando i veri eroi dell’aria.

