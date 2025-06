Terni lanterna semaforica pericolante | intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti questa mattina in via Aleardi per un'emergenza sicurezza: la lanterna semaforica, pericolante sulla corsia direzione via dello Stadio-via Carducci, ha richiesto un intervento tempestivo. Con professionalità e rapidità , gli operatori del 115 si sono prontamente attivati per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali incidenti. La sicurezza dei cittadini resta la priorità , e questo intervento ne è la prova concreta.

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti stamattina – domenica 15 giugno – presso l'impianto semaforico di via Aleardi. La lanterna collocata sulla corsia direzione via dello Stadio-via Carducci infatti è stata al centro dei lavori, poiché pericolante. Gli operatori del 115 sono saliti sulla.

Terni, lanterna semaforica pericolante: intervento dei vigili del fuoco; Via Aleardi semaforo.

