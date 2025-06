Terni abbattimento dei pini in via Bramante | Afor in azione Due cantieri e modifiche alla viabilità GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, via Bramante si prepara a un importante intervento di abbattimento pini, con due cantieri attivi e modifiche temporanee alla viabilità. La procedura, avviata domenica 15 giugno dagli operatori Afor secondo un preciso cronoprogramma, mira a garantire sicurezza e riqualificazione ambientale. Restate aggiornati per scoprire come questa operazione influencerà il traffico locale e i lavori in corso, perché la vostra mobilità è la nostra priorità.

Due distinti cantieri per procedere con l'abbattimento dei pini collocati in via Bramante. A partire dalla prima mattinata di oggi – domenica 15 giugno – gli operatori dell'Afor sono interventi secondo cronoprogramma. L'ordinanza è stata firmata nei giorni scorsi e prevede: CANTIERE N. 1: 15 e.

