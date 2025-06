Ternana 2025 2026 | Obiettivi e Nuovo Stadio per il Centenario

La Ternana si prepara a scrivere un nuovo capitolo storico, con obiettivi ambiziosi e uno stadio rinnovato per celebrare il suo centenario. La qualità dei calciatori sotto contratto rappresenta una solida base di partenza, ma ora è il momento di dimostrare con segnali concreti che la squadra può raggiungere i massimi traguardi. La prossima stagione sarà decisiva: l’attesa del nuovo "Liberati" si avvicina, e con esso, il sogno di una Ternana protagonista.

