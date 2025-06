Teotino ha qualcosa da rimproverare a questo Mondiale per Club | Qualcosa andrebbe rivisto considerando un fattore… Il giornalista attacca duramente la competizione

Gianfranco Teotino solleva un punto cruciale sul nuovo Mondiale per Club, evidenziando che alcune regole e aspetti della competizione meritano una riflessione approfondita. Con la Juve e l'Inter pronte a scendere in campo, le sue parole invitano a un dialogo su come migliorare questa kermesse internazionale. Ma quali sono le criticità evidenziate e le possibili soluzioni? Scopriamolo insieme, perché un torneo più equo e coinvolgente può fare la differenza.

Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva per analizzare gli aspetti da rivedere in merito al Mondiale per Club, che la Juve giocherà insieme all' Inter. Queste sono le considerazioni del giornalista PAROLE – «Qualcosa andrebbe rivisto considerando le regole di questo nuovo torneo, al quale non partecipano i campioni di Italia, Spagna e Inghilterra. In questo momento Napoli, Barcellona e Liverpool sono le migliori squadre dei rispettivi tornei. Annetterei di diritto le vincitrici dei campionati più importanti».

