Tentato omicidio a Scoglitti uomo ferito da un colpo di pistola mentre era in auto con la moglie

Un gravissimo episodio scuote la tranquilla comunità di Scoglitti: questa mattina, un uomo di 28 anni è stato ferito da un colpo di pistola mentre era in auto con la moglie. La sparatoria, forse legata a un regolamento di conti, ha destato inquietudine e paura tra i residenti. La vittima, trasportata d’urgenza al pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano le autorità per fare luce su questo drammatico tentato omicidio.

Tentato omicidio questa mattina nel Ragusano, a Scoglitti, in contrada Costa Esperia, dove poco dopo le 8 un 28enne tunisino, che si trovava in auto insieme alla moglie, è stato raggiunto da un colpo di pistola. Trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, non sarebbe in pericolo di vita. Alla base della sparatoria vi sarebbe un possibile regolamento di conti. Sul caso indaga.

