Le tensioni crescenti nel contesto internazionale, come lo scontro tra Israele e Iran, stanno già influenzando i mercati finanziari globali, anche se al momento si tratta di un “mini terremoto”. L’analisi di Fabio Tanevini su LombardReport.com evidenzia come l’indice FTSE MIB possa evolversi, delineando due scenari chiave: uno bullish e uno bearish. La cautela e la strategia saranno essenziali per affrontare i prossimi sviluppi in un quadro di instabilità crescente.

Lo scontro tra Israele ed Iran di questa settimana ha avuto qualche riflesso anche in ambito finanziario, anche se al momento si tratta di un “mini terremoto”. Fabio Tanevini in un articolo su LombardReport.com analizza la situazione grafica dell’indice FTSE MIB, fornendo una lettura con due livelli chiave e due possibili scenari: uno bullish e l’altro bearish. SCENARIO BULLISH (32.000) Innanzitutto Fabio Tanevini indica quali sono le condizioni che devono presentarsi affinché possa svilupparsi lo scenario bullish: “Rispetto dei supporti, de-escalation confermata, volumi in aumento”. Tanevini indica anche alcuni trigger, ovvero il rimbalzo dai minimi di aprile ed una liquidità rientrata e pronta ad uscire nuovamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tensioni in campo internazionale: i possibili riflessi sull’economia mondiale

