Tennis la gonna velata è magia | tanga in bella vista

fatto lei, che con eleganza e sicurezza ha scelto di concentrarsi sulla passione per il tennis, lasciando alle spalle ogni dettaglio superfluo. La sua presenza sui social è diventata un esempio di stile e autenticità , dimostrando che il vero fascino risiede nella forza di essere se stessi. Ora, più che mai, il suo pubblico aspetta di vedere non solo la giocatrice che ama, ma anche la donna che ha scelto di essere.

Il popolo del tennis è rimasto abbagliato dall’ultima foto postata sui social network: con quella gonna si vede praticamente tutto. Ogni volta che si palesa sui social network, il tenore dei commenti è puntualmente quello. Come se i suoi follower proprio non riuscissero a dimenticare che un certo tennista ha fatto parte del suo passato. Eppure, essendo trascorso ormai più di un anno dalla rottura, sarebbe tempo di voltare pagina. Proprio come ha fatto – o almeno così sembrerebbe – la diretta interessata. (Instagram) – Ilveggente.it Iniziamo col dire che stiamo parlando di Maria Braccini, la splendida ragazza, molto popolare su Instagram e sul web, che è stata la prima fidanzata del numero 1 del tennis mondiale, vale a dire l’azzurro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilveggente.it