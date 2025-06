Tennis il polacco Tomasz Berkieta vince il 1° Città di Messina Cup

In un’atmosfera di entusiasmo e passione, il talento polacco Tomasz Berkieta si è distinto al “1° Città di Messina Cup”, torneo internazionale con un montepremi di 15 mila dollari. Sul campo in terra rossa del Circolo del Tennis e della Vela, Berkieta ha dimostrato tutto il suo valore, conquistando il titolo in finale davanti a un pubblico entusiasta, confermando ancora una volta il suo status di promessa emergente nel panorama tennistico. La vittoria di Berkieta segna un nuovo capitolo nella sua carriera e riscalda l’attesa per i prossimi tornei.

È Tomasz Berkieta il campione del "Città di Messina cup". Il classe 2006 polacco ha sconfitto, in finale, con un doppio 6-4, Lorenzo Sciahbasi e si è aggiudicato il torneo, bissando il successo del doppio. Grande prova di forza di Berkieta che ha trionfato senz

