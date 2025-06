Tende davanti al Maradona in attesa di Vasco Rossi | i fan cantano con noi le canzoni del Blasco

vivere un momento di pura magia: condividere emozioni, musica e passione con i fan di Vasco Rossi. Le tende si animano di voci e risate, mentre il cuore batte all’unisono in attesa dei prossimi concerti. È un’esperienza unica, un vero e proprio tributo alla musica che unisce generazioni e confini. E mentre il sole splende alto, cresce l’anticipazione per una notte indimenticabile nello stadio più amato.

Cinque minuti a parlare e cantare con i fans di Vasco Rossi in attesa dei concerti di lunedì e martedì allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Decine e decine le tende fuori la curva B, con gente in arrivo da tutta Italia e oltre, tutti in fila sotto il sole cocente ma felici di poter. 🔗 Leggi su Napolitoday.it