Temporali in Toscana | scatta l’allerta gialla per lunedì 16 Le zone a rischio

Dopo un'estate calda e soleggiata, la Toscana si prepara a cambiare volto con l'arrivo di temporali intensi. L’allerta gialla scatta per lunedì 16, segnando un avviso di condizioni meteorologiche avverse nelle zone a rischio. Le precipitazioni, accompagnate da possibili rischi idrogeologici e idraulici, invitano alla prudenza. Restate aggiornati e preparatevi a gestire questa svolta climatica, perché la Toscana sta per affrontare una nuova sfida meteorologica.

