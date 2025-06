Temporali forti nelle Marche scatta l’allerta | quando torna il sole

Le Marche si preparano a un brusco cambio di scenario: dopo una domenica soleggiata, temporali intensi minacciano la regione. La Regione ha già diramato un’allerta gialla valida fino a mezzanotte, segno di un cambiamento climatico in atto che porta acquazzoni e potenziali grandinate. È fondamentale restare aggiornati e adottare le precauzioni necessarie: il maltempo si farà sentire dalle ore centrali di lunedì 16 giugno, e per molti, il sole tornerà a brillare solo dopo.

Ancona, 15 giugno 2025 - Il sole ha le ore contate nelle Marche, dopo una domenica all'insegna del beltempo, arrivano temporali di forte intensità . Il cambiamento climatico con acquazzoni e possibili grandinate è previsto da domani lunedì 16 giugno: dalle ore centrali della giornata è previsto lo sviluppo di temporali. Per questo la Regione ha diramato un'allerta gialla valida fino alla mezzanotte. Come riporta il bollettino i temporali saranno previsti "inizialmente nelle zone appenniniche in spostamento verso la fascia collinare e costiera. I fenomeni saranno di forte intensità ". Le previsioni di lunedì 16 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it