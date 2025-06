Temporali e grandinate in arrivo in tutto il Veneto | allerta gialla anche nel Padovano

Attenzione, veneti! Temporali e grandinate sono in agguato: un allerta gialla riguarda anche il Padovano. Tra il pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno, e la giornata di domani, lunedì 16, il Veneto si prepara a vivere due fasi di instabilità atmosferica con rovesci e temporali sparsi. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili: la vostra sicurezza viene prima di tutto.

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica 15 giugno, a partire dalle zone montane e nel corso della giornata di domani, lunedì 16 giugno, sono previste in Veneto almeno due fasi di tempo spiccatamente instabile in cui saranno probabili rovesci e temporali sparsi e irregolari con fenomeni.

Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni: le previsioni - «Rischio di nuovi temporali nei prossimi giorni» avverte Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com.

Domenica: PRETEMP emana una previsione di pericolosità di livello 2 per Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto e Friuli - Venezia Giulia. Sono previsti temporali forti con grandinate di dimensioni medie (2-4 cm di diametro) o loc - X Vai su X

Grandine di 6 cm e violenti temporali: i Vigili del Fuoco intervengono in Veneto. Cosa sta succedendo -> https://tinyurl.com/y233fjdk Vai su Facebook

Picco di caldo e temporali in arrivo con forti grandinate, le previsioni per i prossimi giorni - Il caldo non molla la presa e l'Italia si spacca tra temperature estreme e grandinate improvvise, un ciclone porta temporali anche molto violenti ... Come scrive virgilio.it