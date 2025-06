Tempesta di fulmini e raffiche di vento sull’Emilia grandinata a Parma Allerta gialla in Toscana

Sabato sera, Emilia e Toscana si sono trovate sotto una violenta ondata di maltempo: fulmini, raffiche di vento e grandinate hanno sconvolto la regione, causando oltre cento interventi dei vigili del fuoco e numerosi disagi. La forte perturbazione ha messo alla prova le infrastrutture e la sicurezza delle comunità coinvolte, evidenziando l’imprevedibilità degli eventi atmosferici. Ma cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni?

Tempesta di fulmini e raffiche di vento sabato sera hanno sferzato parte dell’Emilia. La violenta perturbazione, con nubifragio, non ha causato danni solo nel Parmense ma anche nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna. Con oltre cento interventi complessivi dei vigili del fuoco, per lo più per alberi abbattuti. Nel Reggiano sono stati effettuati circa 80 di interventi dei pompieri per alberi caduti sulle strade. Sono stati colpiti i comuni di San Ilario Reggio Albinea Quattro Castella Correggio Gattatico Bibbiano. Il forte temporale con raffiche di vento si è abbattuto sulla fascia intermedia della provincia di Modena dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa 40 interventi principalmente nei comuni di Campogalliano, Modena, Formigine, Spilamberto, Vignola e Savignano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it