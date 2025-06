Temperature fino a 35 gradi ma arrivano anche i temporali

Le temperature raggiungeranno i 35 gradi, ma attenzione: tra lunedì e martedì si attendono temporali improvvisi che sconvolgeranno gli schemi meteorologici. Sole e afa si alternano a rovesci e tuoni, rendendo il clima imprevedibile e dinamico. Secondo Lorenzo Badellino di 3BMeteo, l’anticiclone subtropicale domina ancora, garantendo stabilità fino a questa sera. La sfida sarà adattarsi a un tempo che cambia rapidamente, offrendo momenti di relax e di sorpresa.

Sole, caldo e afa, ma anche temporale: queste le previsioni fra lunedì e martedì, 16 e 17 giugno, in Piemonte. Come spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo, l'anticiclone subtropicale rimane protagonista sul Piemonte, favorendo tempo in gran parte stabile fino a questa sera, domenica 15 giugno.

