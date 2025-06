Telesia for Peoples arriva la Simultanea di Scacchi con il campione nazionale Antonio Petruccioli

Preparati a vivere un momento di grande emozione a Telesia for Peoples! La dodicesima edizione dell’evento si arricchisce di un’appassionante simultanea di scacchi con il campione nazionale Antonio Petruccioli, dimostrando ancora una volta come lo sport possa unire culture e generazioni. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di confrontarsi con il maestro e scoprire il potere universale del gioco. Non perdete questa straordinaria opportunità di condividere passione e solidarietà!

Tempo di lettura: 2 minuti "Non è solo la musica ad unire i popoli, ma anche lo Sport che riesce ad abbattere qualsiasi muro. Per questo nell'ambito della dodicesima edizione dell'evento ospiteremo una Simultanea di Scacchi con il campione italiano Antonio Petruccioli". Così Mimmo Ragozzino, presidente dell'associazione italoamericana "Icosit", che promuove e organizza il " Telesia for Peoples", annuncia una delle sorprese della dodicesima edizione del Festival in programma nelle Terme di Telese dal 10 al 13 luglio prossimo. "Grazie al Maestro di scacchi telesino Pancrazio Affinito – continua il presidente di Icosit – abbiamo scoperto che la Città di Telese Terme oltre quarant'anni fa ospitava un Torneo Internazionale di Scacchi capace di suscitare l'interesse di numerosi campioni internazionali.

