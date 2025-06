Telefonata tra Putin e Trump | 50 minuti per cercare di fermare l' escalation

In un gesto raro ma decisivo, Putin e Trump hanno dedicato 50 minuti di conversazione diretta per cercare di scongiurare un’escalation di tensioni in Medio Oriente. Un dialogo intenso tra le grandi potenze, nel giorno del 79° compleanno di Trump, che dimostra come la diplomazia possa ancora aprire spiragli di pace, anche nei momenti più complessi. Ma riusciranno queste parole a cambiare il corso degli eventi?

Cinquanta minuti di dialogo aperto tra Mosca e Washington. L’occasione per alzare la cornetta: i 79 anni di Donald Trump, compiuti ieri, con la speranza di evitare una pericolosa escalation in Medio Oriente. È il momento delle grandi potenze, ed è soprattutto quello di Vladimir Putin, presenza ingombrante per la guerra in Ucraina ma interlocutore privilegiato nei rapporti con Teheran, rafforzati dal sodalizio nella guerra in Siria e fornitore dei droni che Mosca usa contro Kiev. Prima di parlare con Donald Trump, il presidente russo aveva già sentito il presidente iraniano Pezeshkian e il premier israeliano Netanyahu, esprimendo solidarietà al primo mentre al secondo, pur condannando l’attacco contro l’Iran, aveva offerto comprensione per la grande comunità russofona che vive in Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Telefonata tra Putin e Trump: 50 minuti per cercare di fermare l'escalation

