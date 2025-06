Tel Aviv i cittadini nei rifugi cantano | Il popolo di Israele vive

In un gesto di coraggio e speranza, i cittadini di Tel Aviv trovano conforto cantando “Am Yisrael Chai” nei rifugi anti-aereo, mentre sotto terra consultano gli smartphone in attesa di notizie. Nonostante le minacce crescenti, la determinazione di questa comunità mostra che, anche nei momenti più difficili, il popolo di Israele vive e resiste. Questa forza collettiva è un potente simbolo di resilienza e unità.

In un parcheggio adibito a rifugio anti-aereo i residenti di Tel Aviv cantano la popolare canzone ‘Am Yisrael Chai’ che significa “ Il popolo di Israele vive “. In un altro dei luoghi sotterranei le persone chiacchierano e consultano i telefoni per sapere quando verrà revocato l’allarme. Gli abitanti della città anche sabato si sono recati negli ‘shelter’ per l’allerta dovuta ad un nuovo attacco missilistico iraniano, che non ha causato vittime. Nei raid di Teheran nella notte in varie parti del paese sono morti 11 israeliani e altri 200 sono rimasti feriti. . 🔗 Leggi su Lapresse.it